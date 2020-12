Chilavert habló del capitán de Los Pumas y dijo lo que todos querían oír

Un gran escándalo se desató en las últimas horas luego de que se viralizaron varios mensajes discriminatorios escritos por el jugador de rugby argentino Pablo Matera, capitán de Los Pumas, quien en una de sus publicaciones ofendía a otras nacionalidades. Esto provocó que la polémica cruce las fronteras y tenga repercusión en territorio guaraní, por lo que no tardó en llegar la respuesta de José Luis Chilavert, uno de los máximos referentes del deporte paraguayo.

Sr Pablo Matera los Bolivianos y Paraguayos somos personas honestas,trabajadoras,pero No racista,usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso País,tu no has ganado nada.uD83EuDDE4uD83EuDDE4uD83CuDDF5uD83CuDDFE pic.twitter.com/xSc3FwUsXV — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 1, 2020

El ex futbolista de 55 años publicó en su perfil oficial de Twitter una captura de uno de esos mensajes virales de Pablo Matera y le contestó de forma contundente: “Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada.”

Lógicamente, el mensaje de Chilavert hacia uno de los referentes de la selección argentina de rugby que ha quedado en el ojo de la tormenta por sus manifestaciones xenófobas no tardó en difundirse en la mencionada plataforma.