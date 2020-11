La palabra de una leyenda del Barcelona tras sufrir un grave accidente

View this post on Instagram

Cette union sacru00e9e manifestu00e9e par le mariage traditionnel de mon petit fru00e8re bien-aimu00e9 Oliver Kadji et sa charmante fiancu00e9e - auxquels je dis merci et souhaite de connau00eetre tout le bonheur possible - u00e9tait l'occasion pour moi de re-du00e9couvrir avec beaucoup d'u00e9motions et de plaisir, la somptueuse ru00e9gion de lu2019Ouest de mon pays le Cameroun, ou00f9 j'ai passu00e9 des moments inoubliables! Sur le chemin du retour, j'ai connu un malheureux accident de voiture, qui a failli me faire oublier mes pas de danse de la veille. Mais je tiens u00e0 vous rassurer, je me porte tru00e8s bien. Gru00e2ces soient rendues au Seigneur, pour nous avoir sorti de lu00e0 miraculeusement sans dommages corporels. ud83dude4fud83cudffdud83dude4cud83cudffd Je vous souhaite de passer un excellent du00e9but de semaine dans la paix et merci pour vos multiples messages de ru00e9confort! u2764ufe0f This sacred union manifested by the traditional wedding of my beloved little brother Oliver Kadji and his lovely fiancu00e9e - to whom I say thank you and wish great happiness - was an opportunity for me to re-discover with a lot of emotions and pleasure, the sumptuous West region of my country Cameroon, where I spent unforgettable moments! On the way back, I had an unfortunate car accident, which almost made me forget my dance moves from the night before. But I want to reassure you, I am doing very well. Thanks be unto the Lord, for getting us out of it miraculously without physical harm. ud83dude4fud83cudffdud83dude4cud83cudffd I wish you a peaceful start of the week and thank you for all the kind messages! u2764ufe0fadru00e9naline ud83dudc89ud83dudc89ud83dudc89ud83dudc89