La frase del DT de Colombia sobre el caso Villa que causó una fuerte polémica

El entrenador del seleccionado colombiano de fútbol, el portugués Carlos Queiroz, tomó partido acerca de la situación que atraviesa el delantero Sebastián Villa, denunciado por violencia de género, y adujo no ser juez para resolver sobre el tema: "No soy juez y creo que no tenemos derecho a condenar. Si está listo para jugar en Boca, está listo para jugar en Colombia".

#RuedaDePrensa uD83CuDF99?@Carlos_Queiroz: "Villa estaba en la lista de los 42 que estaban bloqueados. Si juega bien en Boca Juniors, seguro será un jugador que estará en nuestro radar. Si está listo para jugar en Boca, estará listo para jugar con la Selección". — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 9, 2020

En la misma línea, agregó: "Yo estoy seguro que las instituciones de Argentina y Colombia están al frente de la situación de Villa; yo no soy una institución, yo debo mirar si el jugador está con la calidad para jugar en la Selección" y recordó un episodio que le tocó vivir mientras fue seleccionador de Portugal: "Me acusaron de una injusticia que se solucionó en el tribunal".

Noticias Relacionadas Ruggeri se volvió loco en vivo y apuntó contra Boca por el caso Villa

Al responder las preguntas durante una hora se dio por concluida la cita con los periodistas, pero los micrófonos quedaron abiertos y se escuchó la polémica conversación. El encargado de prensa le leyó una publicación de una reconocida periodista colombiana en el que cuestiona la respuesta que el portugués le dio sobre su actuar en el caso Villa.

La Selección Colombia también es una institución, profesor Queiroz... Una empresa privada que desde muchos años es institución SOCIAL en este país. Necesitamos protocolos y medidas contra la violencia de género. Usted no solo viene a elegir deportistas — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) November 9, 2020

"Ah, muy bien, pero yo no soy la institución. Ella tiene que hablar es con las instituciones", y después es más contundente. "Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido", expresó y estalló la polémica.

Minutos después, y al saber que el audio se había viralizado, Queiroz y escribió: "Ante cualquier malentendido que resulte del audio, parcial y privado, posterior a la rueda de prensa, reafirmo pública e inequívocamente, como lo hice en la conferencia, la convicción de que cualquier juicio y condena mediática no reemplaza la función primordial de la justicia".