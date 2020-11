Una gloria del Barcelona destrozó a Quique Setién por sus dichos contra Messi

Días atrás se generó una gran polémica. Quique Setién, ex entrenador de Barcelona, brindó una entrevista donde apuntó contra Lionel Messi al decir que el argentino "es difícil de gestionar. Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira". Estos dichos tuvieron mucha repercusión y este viernes fue Rivaldo quien habló al respecto.

"Teniendo en cuenta su peso y posición en el club, Messi debería permitirse tener cierto tipo de conversaciones con los entrenadores o con la directiva, pero no me creo que haya hecho algo con el propósito de dañar al entrenador o al propio Barcelona", comenzó afirmando el astro brasileño que banco al argentino.

En la misma línea, se acomodó en la otra vereda de Setién y no se guardó nada: "Incluso imaginando que lo que dice Setién sea cierto, que lo dudo, debería haber tomado medidas antes, comunicándole a la directiva que no estaba contento con la situación. Y si hubiera sido necesario, si no le hubieran hecho caso, lo que debería haber hecho es dimitir".

"Sinceramente, creo que se equivoca aireando este tipo de asuntos y más en un momento tan delicado como el que está atravesando el club", cerró. Rivaldo, actualmente de 48 años de edad, defendió la camiseta de Barcelona entre 1997 y 2002, exponiendo rendimientos realmente notables y haciéndose con tres títulos: La Liga en 1998 y 1999 y la Copa del Rey en 1998.