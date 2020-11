Qué rescató Diego Martínez tras el mal debut de Godoy Cruz

El entrenador de Godoy Cruz, Diego Martínez, brindó una breve conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito luego de la derrota en el debut ante Rosario Central y contó qué lo dejó conforme. Además, se refirió a la actuación del Morro García, quien no fue titular e ingresó bien en el segundo tiempo.

"En el primer tiempo tuvimos más calidad y situaciones claras", comenzó analizando el ex DT de Estudiantes de Caseros, y agregó que "por momentos Central nos complicó y el equipo no pudo tener el control del partido. En el segundo tiempo volvimos a tener el control del partido y encontramos nuevamente el juego asociado".

Precisamente, el segundo tiempo fue lo que dejó más conforme al entrenador Bodeguero. "La vuelta al fútbol influyó para todos los equipos. En nuestro caso es un equipo en construcción, quizás ya lo escucharon muchas veces", explicó, y consideró que "la segunda etapa fue mucho más favorable. Logramos ser más precisos y continuos durante mucho tiempo, mostramos una mejor versión".

Finalmente, el DT del Expreso se refirió al Morro García, quien no fue titular, ingresó en el segundo tiempo y hasta tuvo la chance de poner en ventaja al equipo, por lo que puso más dudas en torno a su cuestionada decisión de no ponerlo en el once inicial.

"Santiago para nosotros es un jugador muy importante. Uno analiza muchas cosas y ve que es lo mejor para el equipo. Lo que va a suceder el próximo partido no lo sé. Trataremos de pensar lo mejor para el próximo partido y seguir creciendo como equipo", cerró Martínez.