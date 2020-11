Mala noticia para el MotoGP y la menos esperada para Marc Márquez

Marc Márquez no estará en Valencia. O por lo menos, es oficial que el vigente campeón del mundo no participará en la primera carrera de las dos que se disputarán en las próximas semanas en Cheste, en el GP de Europa de MotoGP. El catalán, tras su segunda operación en agosto, se marcaba el objetivo de regresar a las pistas cuando su brazo derecho estuviera en perfectas condiciones, al 100%, siguiendo las indicaciones médicas. El equipo Repsol Honda, por aquel entonces, marcaba un periodo aproximado de recuperación de “2 o 3 meses”, aunque dejando claro que la única premisa era la perfecta y total recuperación del brazo de Marc. Sin embargo, cuando ya se cumplen los tres meses de su segunda operación consecutiva en el húmero del brazo derecho (3 de agosto), Repsol Honda sigue sin dar pistas sobre la fecha en la que pretende reaparecer el catalán. El lunes, el conjunto tiraba de ingenio en las redes sociales y aseguraba que “la única confirmación que tenemos es que es fin de semana de carrera”. Y un día después, confirmaron algo que era una obviedad, que Stefan Bradl seguiría sustituyendo a Marc Márquez en Valencia.

Hasta que el Mundial se acabe, habrá que esperar que este tipo de confirmaciones se repitan también para la segunda cita de Valencia y para la carrera final de Portimao, puesto que como ya avanzó Mundo Deportivo el pasado 22 de octubre, Marc Márquez no está contento con la evolución de su brazo ni con su placa y no podrá regresar a la competición esta campaña.

En el comunicado de este martes, ni rastro de las previsiones que tiene el conjunto respecto a la posible reaparición de Marc. En las líneas emitidas por el Repsol Honda se anuncia que Bradl volverá a competir en el GP de Europa y se presentan los objetivos del alemán y de Àlex Márquez de cara a esta antepenúltima carrera del año, pero no hay confirmación sobre si el alemán estará de nuevo en Cheste la próxima semana ni si estará en Portimao.

Hay que recordar que hace dos semanas, en el GP de Teruel, Alberto Puig ya dijo en ‘DAZN’ que no podía asegurar que Marc Márquez no vuelva a operarse por tercera vez de la zona afectada , en relación a la exclusiva de MD. Además, el Team Manager del HRC dejó entrever que el catalán no regresaría este curso y que debía priorizar su recuperación. Lo afirmó más rotundamente Stefan Bradl, al que se le escapó ante los micrófonos de ‘Servus TV’, la televisión de Red Bull. Luego, el teutón trató de matizar su afirmación convirtiéndola en una probabilidad, posiblemente tras un ‘tirón de orejas’ del conjunto (el segundo del año por adelantar una noticia). Por ahora, solo está confirmado que Marc será baja en Valencia 1. Habrá que esperar más confirmaciones semana a semana. Se sabrá a cuenta gotas.