La frase de Daniel Angelici que bajoneó a todos los hinchas de Boca

El ex presidente de Boca Juniors rompió el silencio este lunes a 11 meses de dejar el club y le pegó al actual mandatario, Jorge Ameal, pero además hizo un análisis sobre la ampliación de la Bombonera que entristece a los hinchas del Xeneize: "No se puede ampliar", disparó el Tano en TyC Sports.

"Desde la época de Armando que se viene hablando del tema de la Bombonera. ¿Creés que somos todos tontos? Que si no la agrandamos fue porque no quisimos. Yo tenía todo a favor, Macri como Presidente de la República, el Gobierno de la Ciudad... Y no pudimos", comenzó relatando al respecto.

El ex mandatario de Boca desestimó los dos proyectos que están sobre la mesa: la Bombonera 360, impulsada por Ameal, y el Proyecto Esloveno, un plan independiente que propone terminar el proyecto original de 1933. "Por primera vez el club tiene todo el relevamiento que hizo el Colegio Público de Martilleros, con los frentistas y las dos media manzanas. Por eso vamos a dejar que pasen estos años para ver qué pasa con la Bombonera 360", desafió sobre el primer proyecto

Y sobre el segundo analizó que "tenés que comprar los frentes y no todos están dispuestos a negociar. Tengo el mapa de cada casa marcado en verde con los que venden, con amarillo los dudosos, que si le ofrecíamos más, accedían, y en rojo los que no van a vender con ninguna plata. El 34 o 35 no quiere vender. A eso sumale que hay el 8% que no tiene papeles y que hace mucho tiempo que están ahí. Te dicen: 'Mi abuelo vivió acá, mi papá, no hay plata que Boca me pague que me haga irme de este lugar. Es muy difícil la situación".

Según detalla el diario Olé, el relevamiento que maneja la dirigencia marca que son 129 propiedades, divididas en 95 departamentos, 20 casas, 9 casas con local, 5 departamentos con local y 1 otros. Del total de propietarios, el 63% vendía, el 22% estaba en conflicto y el 15% no vendía. Y el valor estimado para la compra de las manzanas fue de US$19.827.949 dólares.