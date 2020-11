Angelici rompió el silencio y generó un escándalo en el mundo Boca

Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors, salió a responderle al actual titular del club, Jorge Amor Ameal, por el aparente destrato que siente hacia su persona y manifestó que no entiende "de dónde sale tanto odio", a partir de los cuestionamientos de la dirigencia sobre la anterior gestión en la entidad de la Ribera.

"No sé de dónde sale tanto odio y tanta bronca. Uno cuando gana (Ameal) tiene que estar contento. Me mandó una Carta Documento a mí para que hiciera el balance de corte. Le contesté casi cargándolo, no pude entender que sea tan burro. No puedo firmar un balance cuando no soy más presidente", se quejó.

Y continuó: "(Jorge) Ameal nunca me atendió el teléfono. La elección termina y al día siguiente somos todos hinchas de Boca. En diciembre, cuando se eligieron autoridades entendí que debía aportar desde el silencio. Sentí la necesidad de salir a hablar porque se dijeron cosas que no son ciertas", dijo el exdirigente, de 56 años, en declaraciones al programa "Presión alta".

Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

Angelici contó que se sintió molesto por las declaraciones que en medios periodísticos formularon los integrantes del actual Consejo de fútbol del club, Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini. Ellos destacaron que la entidad "vendió en 2019 por 90 millones de dólares " y en las arcas "sólo habían 5 millones".

"No puedo aceptar que "los Tres Mosqueteros" (tal como los calificó) me vengan a decir que faltan 85 millones, qué quieren decir? Que me los llevé yo? Siempre entra y sale dinero. Y en Boca todos los balances nos dieron superávit. La plata está en las remodelaciones del estadio, en Casa Amarilla, en Ezeiza, en compra de jugadores", arremetió.