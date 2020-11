El mensaje Daniela Cortés que sorprendió a todo Boca

Mientras todos los caminos parecen conducir a que Sebastián Villa vuelva a ser considerado por Miguel Ángel Russo para ponerlo en cancha tras la sanción impuesta por la dirigencia de Boca luego de la denuncia por violencia de género que le realizó su expareja, la propia Daniela Cortés volvió a hacerle un guiño a Jorge Amor Ameal y su Comisión Directiva con otro mensaje en redes sociales.

"Desde que comenzó este proceso tan difícil han sido muchos los mensajes de apoyo, fueron estos los que me dieron la fuerza para aprender a sanar, soltar y avanzar... Siempre estaré agradecida y aún más con la dirigencia de Boca por cómo manejaron la situación desde el principio. El proceso siempre fue interno, no con los medios", escribió la colombiana en su cuenta de Instagram.

Este mensaje de Cortes no es el primero: los posteos de la ex pareja de Villa parecen haber sido el comienzo del final de la sanción impuesta al futbolista colombiano, que no juega desde que se reanudó el fútbol. Cada vez son más las señales que marcan su inminente regreso e incluso la causa ahora parece tener una posibilidad de no ser elevada a juicio.

"Yo estaba convencido que iban a cambiar de opinión porque ahora se acercan los octavos y Villa es un jugador importante. Entonces, a veces lo que escribís con la mano, lo vas borrando con el codo y lo vas acomodando. Yo lo hubiera hecho jugar hasta que se expida la Justicia", había dicho ayer Angelici en Presión Alta cuestionando el accionar de Ameal, que ahora fue respaldado por la propia Daniela Cortes.