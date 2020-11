Por sugerencia del Barcelona, un club francés buscó al médico mendocino Matías Roby antes de operar a un futbolista

El pasado 14 de noviembre el futbolista brasileño Thiago Maia, del Flamengo, sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda y luego de varios días finalmente decidieron operarlo. La decisión se demoró porque el jugador pertenece al Lille de Francia, que antes de dar el OK para que pase por el quirófano pidió algunas garantías.

Márcio Tannure, jefe del Departamento Médico del club carioca, habló este viernes en conferencia de prensa y explicó que "para cualquier conducta médica necesitamos la autorización del jugador, que ya nos ha dado el visto bueno, y del Lille". Como se trata de una lesión compleja, el club francés pidió examinarlo por sí mismos, algo que se complicó por la pandemia.

La logística para que viaje un médico francés a Brasil, o para que el jugador vaya a Francia, resultó muy complicada y por eso, como explicó Tannure, Lille "contrató a un médico argentino que ya está de camino a Brasil para evaluar la situación". Y el médico argentino en cuestión es el mendocino Matías Roby, de larga trayectoria en el deporte, habiendo sido entre otras cosas jefe del departamento médico de Godoy Cruz y de Las Leonas.

¿Cómo llegaron hasta Roby? El CEO del Lille, Marc Ingla, es catalán y tiene pasado en el Barcelona, por lo que pidió referencias al cuerpo médico del elenco Blaugrana y desde allí recomendaron al galeno mendocino, quien mañana llegará a Brasil para evaluar al futbolista y tomar una decisión concreta sobre la cirugía, que será el lunes a primera hora.

En diálogo con MDZ, Matías Roby explicó está "trabajando en un programa de formación de médicos jóvenes y entre otros socios está el Fútbol Club Barcelona". Para resumir, se trata de una iniciativa para que médicos argentinos puedan viajar a España y capacitarse, en este caso, con los médicos de un club de élite como lo es el Culé.

"Conozco a los médicos del primer equipo, tenemos una amistad, hemos compartido muchas cosas y tenemos una actividad científica conjunta. Que me recomienden me da una satisfacción muy importante", agregó el médico mendocino, teniendo en cuenta que ante esta situación podrían haber llamado, por ejemplo, al médico de la Selección argentina, o de Boca o River, pero no dudaron en contactarlo a él.

La cirugía de Maia está programada para el lunes a primera hora y Matías Roby estará en el quirófano supervisando la misma, ya que por cuestiones legales y administrativas no puede operar en otro país sin tramitar un permiso y no dan los tiempos para conseguirlo. "Voy a ser los ojos del Lille", sentenció.