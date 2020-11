Ricardo Giusti, otro campeón del 86' que no pudo contener las lágrimas

Luego de la triste noticia del fallecimiento de Diego Maradona, los campeones de México 1986 aparecieron en escena para recordar a su gran compañero, y capitán. Ricardo Giusti fue uno de los que se pronunció al respecto y rompió en llanto cuando intentó expresar sus sentimientos.

"Es todo muy fuerte, muy difícil. Hay momentos que uno está bien pero me cuesta mucho expresar todo lo que uno siente al recordar lo que vivimos con Diego. Se nos fueron tres jugadores, pero Diego era inmortal, un tipo que sobrellevó una vida con momentos extremadamente difíciles, y cuando me enteré, no lo podía creer", expresó emocionado.

Y, con la voz entrecortada, continuó: "Viendo los programas, me agarró una emoción que no podía controlar. A veces uno tiene que llorar cuando siente que tiene hacerlo. Estando lado del él, no sentí esa necesidad. Nos dio la imagen de un tipo tranquilo, que estaba descansando en paz. Estaba tranquilo, encontré la cara de tranquilidad de Diego".

Además del Gringo, Héctor "Negro" Enrique, Julio Olarticoechea y Nery Pumpido también hablaron del "10". "Se fue un maestro, un señor con todas las letras, Diego nos dio la mano a mucho de nosotros, a mi me dio trabajo y lo valoré siempre. Jamás me atrevería a faltarle el respeto a Diego", resaltó Enrique.