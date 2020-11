Qué les queda por jugar a Los Pumas y la posibilidad de quedarse con el título en el Tres Naciones

El 2020 ya es un año histórico para Los Pumas y todo el rugby argentino. Luego de la hazaña conseguida ante Nueva Zelanda y el empate con Australia, suena repetitivo enumerar todo lo que debió superar el plantel argentino dirigido por Mario Ledesma en la previa del Tres Naciones: poca competencia, el futuro del equipo argentino en el Súper Rugby y los entrenamientos en casa.

Con todo esto, y si vemos la tabla de posiciones del certamen, es imposible no ilusionarse con la chance de obtener el título.

Este sábado, desde las 5.45 de la madrugada (hora argentina), Los Pumas se medirán ante los All Blacks en el McDonald Jones Stadium de Newcastle y, en caso, según informa Infobae, de que no se vuelva a repetir el batacazo del último enfrentamiento, los argentinos deberán evitar que su adversario sume punto bonus ofensivo -cuando se gana por 3 tries o más de diferencia-.

Eso lo dejaría bien parado de cara al último compromiso, frente a Australia el sábado 5 de diciembre, en el mismo horario y en el Bankwest Stadium de Parramatta, en el que una victoria serviría para alzar la copa.

Argentina, Nueva Zelanda y Australia tienen 6 puntos. Los All Blacks lideran la tabla por su mejor diferencia de puntos conseguida, pero también es verdad que al conjunto albiceleste le restan dos jornadas, mientras que a sus rivales apenas una.

Sacando dos triunfos Los Pumas se quedarán con el trofeo. ¿Qué otros resultados podrían consagrar al equipo de Ledesma?

Sistema de puntuación

4 puntos por ganar un partido

2 puntos por empatar un partido

1 punto adicional por hacer al menos tres tries más que el oponente (punto bonus ofensivo)

1 punto adicional por perder un partido por siete puntos o menos (punto bonus defensivo)

0 puntos por perder un partido por más de siete puntos

Sistema de desempate en caso de igualdad de puntos

A- Mayor cantidad de victorias en el Rugby Championship.

B- Más victorias contra los otros equipos con los que empata.

C- Mayor margen de puntos a favor y en contra en el torneo.

D- Mayor margen de puntos a favor y en contra con respecto a los equipos con los está empatado.

E- Más tries anotados.

F- Si hay igualdad en todos los puntos anteriores, el título se compartirá entre los dos equipos.

Para darle un poco de contexto a la posible gesta hay que entender que los dos rivales son campeones del mundo. Es más, de las nueves Copas del Mundo que se llevan disputadas hasta el momento, Australia y Nueva Zelanda ganaron dos y tres, respectivamente. Cinco en total. Solo Sudáfrica (1995, 2007 2019) -ausente de este Tres Naciones por la pandemia- e Inglaterra (2003) integran ese selecto grupo.