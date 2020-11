La frase de Piqué sobre el futuro de Messi que hace ruido en Barcelona

Gerard Piqué, quien lleva más de 12 años compartiendo vestuario con Lionel Messi en Barcelona, estuvo presente de forma virtual en Zumbados, un programa solidario para la concientización contra el cáncer y dejó varios títulos, aunque el principal, va relacionado con el argentino y su posible salida del club.

"Mientras siga vistiendo la camiseta del Barcelona siempre hay esperanza", dijo. "Ojalá de alguna manera se le pueda seducir para que se pueda quedar más años. Es una decisión muy suya y personal, habría que preguntarle a Leo", agregó en referencia al próximo presidente que tome las riendas del club, quien será el encargado de convencerlo.

Durante la charla también habló de Luis Suárez al Atlético de Madrid. "Me dio mucha pena que se fuera Luis Suárez, fue un compañero que estuvo muchos años en el club. Pasas muchas horas, en los entrenamientos cada día, después en las concentraciones... Compartimos muchas cosas", dijo.

Por último, confirmó que está interesado en seguir una carrera como dirigente político del blaugrana: "En las elecciones que viene no, porque no puedo. Nunca se sabe en un futuro, soy muy culé y me gustaría ayudar al club de mis amores. Tengo que estar muy bien preparado para ejercer esta función. Si algún día veo que de verdad puedo aportar al club, lo haría".