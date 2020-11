Por qué uno de los hijos de Maradona no estuvo en el velorio

Diego Maradona fue despedido por sus familiares cercanos, sus allegados y sus excompañeros futbolistas en una ceremonia íntima. Sin embargo, uno de sus hijos no pudo asistir a la Casa de Gobierno.

Se trata de Diego Junior, quien había querido viajar cuando su padre fue sometido a la cirugía por un hematoma subdural en la cabeza, pero dio positivo en coronavirus junto a su pareja y debió permanecer internado en Italia.

Pese a la distancia, hizo pública su despedida al ídolo a través de una publicación en Instagram y un sentido mensaje. En la foto se ve el estadio de Nápoles encendido, que pasaría a llamarse Diego Armando Maradona, y escribió: "El capitán de mi corazón no morirá nunca".

Por su parte, su pareja Nunzia Pennino pidió "respeto por lo que estamos pasando". Y agregó un emotivo mensaje: "Íbamos a acudir a vos tan pronto como Diego (Jr.) saliera del hospital. Teníamos que abrazarnos, tenías que conocer India… Todavía teníamos mucho por hacer". "Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones", sentenció.

A la ceremonia íntima llegaron de madrugada Claudia Villafañe junto a Dalma y Gianina Maradona, Verónica Ojeda junto a Diego Fernando, exfutbolistas del equipo campeón del mundo del 86, entre otras figuras, para darle el último adiós a Diego Maradona.