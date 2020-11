Pasó en vivo: el desconsolado llanto del "Goyco" que conmovió a todos

Sergio Goycochea no soportó el dolor y su desconsolado llanto conmovió a todos. El ex arquero de River y la Selección, recordó a Diego Maradona pero mientras veía las imágenes del cortejo, no pudo contener la emoción y las imágenes inundaron las redes sociales.

"Son las imágenes que te pasan. Hablábamos en el camarín. Parece cosa barata y golpe bajo. A veces me cuesta. Es un pedazo de vida que se te va... Perdón", expresó en su programa Estamos Conectados, de la Televisión Pública.

Además, reveló el sentimiento que lo invadió cuando llegó a Casa Rosada para despedirlo: "No lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era mentira. Con toda la energía que tenía, que uno vivió. Y verlo... No puedo, perdón".

"Entré a la Casa Rosada por última vez en 1990 cuando vinimos a festejar. Fue el día más feliz de mi vida deportiva y ahora entré para verlo a mi amigo, el mismo con el que saltaba en el balcón. Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como un golpe bajo", cerró.