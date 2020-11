La desazón de Mascherano por los disturbios en la despedida de Maradona

Javier Mascherano calificó hoy como "triste" la represión policial en las cercanías a la Casa Rosada, donde se lleva adelante el velatorio de Diego Maradona. "Que triste todo", escribió el ex River y Estudiantes de La Plata en su cuenta de Twitter junto a una cara llorando.

Que triste todo uD83DuDE22 — Javier Mascherano (@Mascherano) November 26, 2020

Mascherano lo despidió por la misma vía a Maradona, que lo entrenó entre 2008 y 2010 en el seleccionado argentino, con emoticones de corazón roto y llanto. "Eternamente Gracias Diego por todo lo que nos diste!!! Descansá en paz. Te lo ganaste de sobra", posteó previamente.

El Jefecito le rindió homenaje más allá de que en el último tiempo no tenía una buena relación con Diego. Probablemente hubiera querido cruzarlo dentro de una cancha, quizás en un clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, pero al ex centrocampista no le quedó otro remedio que despedirlo en las últimas horas.