La inoportuna frase de una leyenda inglesa sobre Diego Maradona

Peter Shilton, que durante más de 30 años criticó a Diego Maradona por el gol ilícito que debió ser anulado por una mano que el propio astro bautizó como la "Mano de Dios", se expresó con una frase que generó muchas críticas y que algunos catalogaron como inoportuna teniendo en cuenta que el mundo lamenta la pérdida del "10".

En diálogo con Daily Mail, el ex arquero de la selección inglesa lamentó el fallecimiento pero también lo criticó duramente por lo hecho México: "Me entristece su fallecimiento a tan temprana edad. Sin duda, fue el mejor jugador al que me enfrenté y mis pensamientos están con su familia".

"Sabía lo que había hecho. Todos lo sabían, excepto el árbitro y dos jueces de línea. Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón", apuntó y continuó: "Parece que tenía grandeza, pero lamentablemente no espíritu deportivo. Le habría estrechado la mano".

Maradona y Shilton, en el sorteo previo al partido en México.

Shilton no perdona a Maradona ni en el día de su muerte y, durante la misma charla, recordó el segundo gol de Maradona: "Por primera vez en el partido, le dejamos correr y marcó. Fue un gran gol, pero no teníamos dudas: sin el primero, no habría marcado el segundo".

En respuesta, Maradona había dicho: "El cabeza de termo se enojó porque yo le hice un gol con la mano. ¿Y el otro, Shilton, no lo viste? La cosa es que no me invitó a su partido despedida… ¡Mira como tiemblo! ¿Cuánta gente puede ir a la despedida de un arquero?, ¡de un arquero!".