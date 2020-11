La amenaza de Bianchi que causó la victoria más épica de la historia de Boca

El 28 de noviembre del año 2000 Boca Juniors logró una victoria histórica que se agranda con el correr de los años: superó por 2 a 1 a Real Madrid en la fría noche de Tokio y se consagró campeón de la Copa Intercontinental gracias al doblete de Martín Palermo y a una actuación impecable de Juan Román Riquelme.

En la víspera del vigésimo aniversario de aquella gesta, el periodista Martín Souto publicó el libro "Boca del mundo: historia secreta de la final contra el Real Madrid", contando detalles de la previa de aquella final que tuvo varias internas en un plantel que estaba dividido pero que en la cancha dejaba todo por la azul y oro.

En 12 capítulos se descubren detalles nunca antes contados, con testimonios de los principales protagonistas: la previa, el viaje a Japón, la convivencia, el partido y los festejos, con una icónica imagen en la portada que lanza el primer disparador por la relación de amor y odio entre Martín Palermo y Juan Román Riquelme, las dos grandes figuras de aquella noche.

Una de las revelaciones que causa más impacto es una amenaza que hizo el entrenador, Carlos Bianchi, en la emotiva charla previa al partido. Al borde del llanto por la impotencia de ver las diferencias y roces entre sus dirigidos, el Virrey no tuvo pelos en la lengua: "Si algunos de ustedes no le llega a dar la pelota a un compañero, yo personalmente me voy a encargar de que nunca más jueguen al fútbol en ningún lado".

En diálogo con Infobae, Souto cuenta por qué se decidió a escribir el ejemplar: “Me pareció interesantísimo el tema y lo empecé a principios de año. Es un grupo de personajes que conozco sin haber sido parte de su intimidad. Y, el hecho de no tener amistades con ninguno, me dejó contarlo relajadamente y desde una posición que es entender que todos los grupos humanos tienen problemas como tuvo este. Y no creer que esto fue un escándalo sino que fue simplemente una anécdota".