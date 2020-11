La transferencia que Barcelona no cerró y ahora la lamenta profundamente

El Barça, que tiene en estos momentos un grave problema de centrales tras la lesión de Piqué, tuvo la oportunidad de fichar este verano a Eric Garcia por un buen precio... pero la dejó escapar. En las últimas horas del mercado, el día 5 de octubre, el Manchester City llegó a proponer una contraoferta muy positiva para el club blaugrana: 10 millones de euros fijos por el traspaso más 10 millones en variables que se empezarían a pagar en la temporada 2021-22 y hasta el 2024.

Sin embargo, el Barça no aceptó y presentó otra propuesta, a una hora y media del cierre del mercado, de 10 millones de euros fijos y 8 en variables (3 de los cuales por ganar la Champions). El Manchester City, a esas horas de la noche y tras haberle dicho a Eric Garcia que se quedaba en el club, ya no pudo dar el OK al último movimiento blaugrana.

Las negociaciones entre Oscar Grau (que hablaba en nombre de Bartomeu) y Soriano y Txiki fueron frenéticas durante toda la jornada. El City pedía, de entrada, 15 millones de euros fijos y 5 de variables por el central. El Barça ofreció 10+5. Y entonces fue cuando el club inglés, que entendía que el jugador quería salir y que además acababa contrato el 30 de junio, se abrió a una propuesta muy positiva para los intereses blaugranas: esos 10 fijos+10 variables en cómodos plazos que el Barça tampoco aceptó.

Tener en estos momentos a Eric Garcia, tras la grave lesión de Piqué que le puede alejar de los terrenos de juego durante seis meses, sería una extraordinaria solución. Ahora, el Barça deberá buscar una alternativa porque el City no parece dispuesto ya a entablar nuevas negociaciones tras el fiasco del pasado verano.