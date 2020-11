La declaración de Valdano sobre Griezmann y Messi que explotó en España

Jorge Valdano, que ha mantenido una conversación con Griezmann que se hizo pública ayer, ha pasado por los micrófonos de 'El Transistor' para repasar lo más destacado de la misma. El argentino ha asegurado que el futbolista francés quería aclarar una serie de puntos que eran ajenos a él y le estaban perjudicando.

"Él quería aclarar algún titular que había dejado un entorno que no tenían que ver con él y le inquietaban. Estaba ansioso por hacer esas puntualizaciones", asegura Valdano. El delantero culé se había visto 'salpicado' por algunas noticias que afectaban su relación con Messi, con Ronald Koeman o su estabilidad en el Barça. Al exfutbolista hispano-argentino le sorprendió que Griezmann pidiera 'ayuda' a los medios de comunicación y es que considera que lo hacen responsable de demasiadas cosas.

"Griezmann dice que a Messi le jodió mucho que, después de los elogios que le había hecho en público, él decidiese no fichar por el Barcelona", cuenta. Jorge Valdano ha afirmado que, sin duda alguna, lo que más le importaba al futbolista francés es su relación con Leo Messi. Para él, todas las afirmaciones que hace son para que le lleguen más al capitán del Barça que a la propia audiencia. ''A Griezmann le preocupa su relación con Messi, que no la enturbie nadie'', afirma el actual comentarista argentino.

Jorge Valdano también ha destacado la humildad de Griezmann pese a ser uno de los mejores del mundo, siempre a disposición de los entrenadores: ''Es como que en la Real Sociedad le enseñaron a respectar a la autoridad y efectivamente, dice que si el entrenador le pone de portero, él juega de portero''. Además, también ha afirmado que el delantero es consciente de que no está teniendo el rendimiento deseado desde su llegada al Camp Nou. ''Él sabe que no ha dado el rendimiento que se esperaba en el Barça, no le ha beneficiado la pandemia y todos los cambios de entrenador que ha tenido el Barça, cada uno le ha pedido cosas distintas'', concluye.