Griezmann estalló y el Barcelona de Messi es un infierno

El delantero francés Antoine Griezmann romperá hoy su silencio en Movistar +, en el programa ‘Universo Valdano’, entrevistado por Jorge Valdano. La entrevista llega después de la polémica suscitada por sus supuestos problemas con Leo Messi a raíz de las declaraciones de un ex agente suyo.

"Es hora de poner las cosas en su sitio. Llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije basta"



Griezmann, a las 23.00h, en #UniversoValdano pic.twitter.com/vcfV3NhO98 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 23, 2020

Griezmann explica, en un avance emitido por Movistar +, que no habla “desde que he llegado, desde mi presentación. Como dije ese día, no quería hablar fuera sino en el campo, porque soy así, es lo que mejor se me da, con el balón en los pies”.

Sin embargo, ha decidido hablar porque “es hora de poner las cosas en su sitio, porque llevo tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije que ya basta”.