MotoGP: Miguel Oliveira fue "profeta en su tierra" y ganó de punta a punta en Portimao

In the end, @JoanMirOfficial takes the title by 13 points as @FrankyMorbido12 finishes runner-up! uD83CuDFC6



Ducati are crowned Constructors Champions! uD83EuDD47#PortugueseGP uD83CuDDF5uD83CuDDF9 pic.twitter.com/qJlEDPNGhr