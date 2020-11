Mendoza volvió al ruedo y Témpano Sam fue el protagonista estelar

Finalmente, y luego más de ocho meses de inactividad, el turf mendocino pudo regresar a la arena del Hipódromo. La actividad dejó de ser noticia por sus reclamos para comenzar a disputar carreras de caballos, el estado más esperado por toda la gente que disfruta de este deporte. La campana de largada volvió a sonar y este es un aspecto primordial para los "burreros".

La jornada se llevó a cabo sin público (sólo podrían entrar al recinto tres personas por caballo) pero las carreras fueron transmitidas a través del canal de youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos durante todo el programa.

El resultado fue por demás positivo a grandes rasgos, pero claramente aún hay muchos engranajes por aceitar. La jornada terminó con un atraso de más de 40 minutos (esto más allá de que había una hora entre carreras y carrera). Este y otros aspectos deberán ser trabajados de cara al futuro para poder seguir creciendo y ordenando.

En lo que se refiere a lo estrictamente turfístico el gran ganador del día fue el zaino Témpano Sam. El pupilo de Abrales era el favorito de la prueba y no tuvo problemas para quedarse con el clásico. La fortuna también estuvo de su lado, ya que perdió a tres bravos rivales a último momento: Nevado de Colima (fue retirado), Recit Stone (fue sujetado por su jinete y cruzó al tranco) y Pedrint (el buen caballo de la caballeriza El Principiante se “rompió” durante la carrera y finalmente tuvo que ser sacrificado).

Más allá de estas alternativas Témpano Sam volvió a demostrar todo su valor. Esta vez dejó en el camino a Superman por dos cuerpos luego de una buena conducción de Cristian López.

Gray Fox demostró toda su clase en la corta (Foto gentileza José Maluf)

El otro clásico del día (de 1100 metros) tuvo como protagonista a Gray Fox. El hijo de Roman Ruler volvió a dejar muy en claro que cuando está bien de salud es uno de los animales más guapos del Hipódromo de Mendoza. Esta vez se trajo a la rastra a un lote por demás bravo marcando el gran registro de 1’ 5” 1/5 para once cuadras. Magnífica conducción de Horacio Betansos para el pupilo de González.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en manos de ese buen cuida que es Andrés Coria. Hoy, el hijo del recordado Gabriel Coria, redondeó un doblete brillante. Arrancó con el potrillo Fall Away (ganó dejando muy buena impresión) y cerró la jornada con la victoria de Meneao Rye. Suma y suma Coria, esto a pesar de contar con un muy pequeño plantel de caballos.

LO QUE VIENE

La próxima reunión en el Hipódromo de Mendoza se disputará el 6 de diciembre y estará compuesta por mayoría de cuadreras.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: "SANTOS VEGA" - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA BARBIERI 59 C. López

2° HAVANNA CLUB 59 ½ cpo A. Miranda

3° EL SUFRIDO 60 A. Bonada 2 ½ cpos

U° VIAJE A DISNEY 58 J. Gómez 6 cpos

No corrieron: (3) INTENCIONADO BOY. Dividendo del Ganador: $ 3,05. Dividendo de la Combinada: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 28” 4/5. Por: Star Runner y Thundery Hectic, de 3 años. Cuidador: C. Ibañez. Stud: El Riojano.

2da carrera

Premio: "JUAN MOREYRA" – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SPRING EVER 54 W. Escudero

2° ANSINNA 57 H. Betansos ½ cpo

3° GRACIAS A LA VIDA 54 G. Tempesti 2 cpos

4° TRIP TO VENEZIA 55 J. Gómez pczo

5° SUMMER DAYS 56 D. Gómez 2 cpos

6° CANCHERÍSIMA ES 59 S. Fernández ¾ cpo

U° PRIMERA SPRING 53 E. Gaete 9 cpos

No corrieron: (8) PRADA GIRL. Dividendo del Ganador: $ 4,35. Dividendo de la Combinada: $ 72,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,80. Trifecta: $ 52. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Ever Peace y Spring Emper, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: María Jesús. Enemiga de El Relator / Noticias de Turf.

3ra carrera

Premio: "FLORENCIO MOLINA CAMPOS" – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HURACÁN DE AGUA 59 A. Miranda

2° BRANNISTER 53 E. Gaete 3 cpos

3° TOMI TREASURE 54 G, Tempesti 1 cpo

4° TUFILARO 59 S. Fernández ¾ cpo

5° STRIKE FORCE 54 W. Escudero 4 ½ cpos

6° EMERALD ASIA 57 D. Gómez 2 cpos

7° BRAGAÑÓN 55 J. Gómez 2 ½ cpos

U° MISTER CARSON’S 54 J. E. Alves S. s/aprec.

No corrieron: (7) STORM TITLE. Dividendo del Ganador: $ 7,50. Dividendo de la Combinada: $ 6,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,50. Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Hurricane Cat y Clamps, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

4ta carrera

Premio: "JOSÉ HERNÁNDEZ" – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LICHA FIRST 53 W. Escudero

2° COLOMBUS PRINCESS 56 G. Tempesti 1 cpo

3° EVERLIGHT 56 H. Betansos 2 ½ cpos

4° MARGARETHA ZELLE 53 E. Gaete cbza

5° CROSERA 58 C. López 1 cpo

6° MERELLO CRAFT 59 S. Fernández ½ cpo

U° BOHAMA 54 J. Gómez 4 cpos

No corrieron: (2) SOLAMENTE TOP. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 158,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 14,55. Dividendo de la Trifecta: $ 198. Tiempo: 1’ 8” 2/5. Por: February Storm y First Of Areco, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición.

5ta carrera

Premio: "MARTÍN FIERRO" – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FALL AWAY 56 D. Gómez

2° RAPIDITO 58 C. López hocico

3° LOOKING DOWN 56 H. Betansos 2 ½ cpos

4° GLORIOUS RECIT 56 D. Ledesma 4 cpos

5° BENEDETTO SCAT 59 S. Fernández 1 ½ cpos

6° LOVE GLORY 54 J. Gómez pczo

7° BEST CRACK 53 W. Escudero pczo

U° THE PRIME RECIT 53 G. Tempesti cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,90. Dividendo de la Combinada: $ 111,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 172,60. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 6” 4/5. Por: Falling Sky y Storm Villana, de 3 años. Cuidador: A Coria. Stud: Max Power. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: "HILARIO ASCASUBI" – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RICINA 55 G. Tempesti

2° BRUJITA LIZARDI 58 J. Gómez 4 cpos

3° EMMA COUNTY 58 A. Miranda 1 ½ cpos

4° LUCY LIUU 54 W. Escudero 2 cpos

5° BABI BAYLA 54 E. Gaete 2 cpos

6° QUE PATRIADA 56 D. Gómez 1 ½ cpos

U° KAYA 54 H. Betansos ¾ cpo

No corrieron: (4) MARIAVIRA. Dividendo del Ganador: $ 4,90. Dividendo de la Combinada: $ 13,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,30. Dividendo de la Trifecta: $ 19,50. Tiempo: 1’ 18” 3/5. Por: Roman Ruler y Ricchezza, de 5 años. Cuidador: F. González. Stud: Los Compadres Míos.

7ma carrera

Clásico: "DÍA DE LA TRADICIÓN" - (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRAY FOX 55 H. Betansos

2° KING RULER 59 S. Fernández 2 cpos

3° VAPORETTO INC 57 D. Gómez ½ cpo

4° THE COUNTRY 60 C. López pczo

5° CAFÉ SCAPE 55 J. E. Alves S. 1 cpo

6° EN CUESTIÓN 58 A. Miranda 2 cpos

7° RIO GATEADO 56 D. Ledesma 8 ½ cpos

U° DORAL SEATTLE 54 J. Gómez 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,50. Dividendo de la Combinada: $ 35,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,15. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 5” 1/5. Por: Roman Ruler y Gamuza Fina, de 6 años. Cuidador: R González. Stud: San-Ita.

8va carrera

Clásico: "REAPERTURA HIPÓDROMO MENDOZA" – (Cat. Interior) - 1800 metros

1° TEMPANO SAM 59 C. López

2° SUPERMAN 53 W. Escudero 2 cpos

3° OPTIMATE 61 J. Campanello 14 cpos

4° RACCONTO 54 J. Gómez pczo

5° RECIT STONE (*) 56 D. Gómez s/aprec

(**) PEDRINT 58 G. Tempesti

(*) Cruzó al tranco

(**) No cruzó

No corrieron: (4) PULPINELLO. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 83,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 6. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 50” 3/5. Por: Alrasaam y Temple Square, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Rondamón. Candidato de El Relator / Noticias del Turf.

9na carrera

Clásico: "ESTANISLAO DEL CAMPO" – (Cat. Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MENEAO RYE 53 G. Tempesti

2º WAR DUBAI 59 S. Fernández pczo

3º DESIGN D’ AUTORE56 D. Gómez ½ cpo

4º HALLEY 58 A. Miranda 1 cpo

5º MAGIN 56 D. Ledesma 7 1/2 cpos

6º HALO MARS (*) 55 J. Gómez 1 ½ cpos

7º VERSO TOP 53 W. Escudero 2 cpos

Uº BRUJO NOV 54 J. E. Alves S. 2 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (4) SIETER VAN. Dividendo del Ganador: $ 6,85. Dividendo de la Combinada: $ 9,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 6,20. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 25” 3/5. Por: Catcher In The Rye y Forty Mechuda, de 6 años. Cuidador: A. Coria. Stud: La Verde. Enemigo de El Relator / Noticias del Turf.