Gol de Lautaro Martínez en la gran remontada del Inter ante Torino

El belga Romelu Lukaku, con un doblete, y el argentino Lautaro Martínez y el chileno Alexis Sánchez, con un gol cada uno, levantaron la voz este domingo y permitieron al Inter de Milán remontar un 0-2 adverso contra el Torino e imponerse 4-2 en el duelo de la octava jornada de la Serie A, antes de medirse este miércoles con el Real Madrid en la Liga de Campeones.

El equipo del técnico Antonio Conte estuvo contra las cuerdas, con el luminoso de San Siro que marcaba un 0-2 en el 62, pero reaccionó con orgullo y se reencontró con la victoria en la Serie A tras dos empates consecutivos.



El cuadro interista, sin el serbio Aleksandar Kolarov ni el croata Marcelo Brozovic, ambos de baja por coronavirus, vivió otro partido extremadamente complicado después un poco brillante arranque de temporada, con apenas tres victorias en los diez anteriores duelos disputados antes del parón de selecciones.





Pese a que solo falten tres días para el cruce con el Real Madrid, Antonio Conte no renunció a Lukaku y a Nicoló Barella, pero sí dejó al comienzo en el banquillo a Lautaro y el holandés Stefan De Vrij, quienes entraron en la segunda mitad.



Y el partido se le puso cuesta arriba a los interistas, que recibieron el 0-1 a diez segundos del descanso, obra del exvalencianista Simone Zaza, y el 0-2 a la hora de juego con un penalti otorgado por el VAR y transformado por el argentino Cristian Ansaldi, quien no celebró al ser un ex del Inter.



El segundo penalti fue concedido al Torino con varios minutos de retraso y cuando el Inter, que había seguido jugando, estaba a punto de lanzar una falta directa en el otro lado del campo. Pudo ser un golpe psicológico definitivo, en cambio la reacción interista fue inmediata.





En el espacio de cinco minutos, Alexis recortó distancias al rematar primero un balón suelto en el área de penalti y el propio delantero chileno colgó otro centro que Lukaku remató para restablecer el empate.



Atacó con todo el Inter en el tramo final y consiguió en el minuto 84, tras otro largo control VAR, el penalti que Lukaku anotó con seguridad para completar la remontada.



El séptimo gol del belga fue seguido en el minuto 90 por la asistencia para que Lautaro firmara a placer el tanto del definitivo 4-2.



Volvió la "LuLa", como es apodada en Italia la pareja Lukaku-Lautaro, quienes celebraron juntos sus goles y avisaron al Real Madrid, que visitará San Siro el próximo miércoles en la Liga de campeones.

