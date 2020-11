La increíble historia del rugbier mendocino que mañana hará su debut en el Top 10 de Italia

Tomás Granella supo destacarse en la Primera División de Liceo jugando de centro y también de apertura, eso lo llevó a integrar el seleccionado de la URC y luego a Argentina XV, el Seleccionado B de la UAR, donde compitió durante varias temporadas.

El año pasado, el rugbier mendocino emigró a Buenos Aires y se fue ganando un lugar en la Primera del San Isidro Club hasta consagrarse campeón del Top 12 de la URBA a finales de 2019.

En marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó a la categoría de pandemia la propagación de coronavirus, el back se encontraba en nuestra provincia y en ese momento, cuando para casi todos el futuro era incierto, le llegó el llamado para irse a jugar a la Lazio. Desde Roma, donde reside actualmente, dialogó con MDZ.

-¿Cómo surge la posibilidad de ir a jugar a la Lazio de Italia?

-Surgió de una manera repentina e inesperada realmente, al comienzo de la cuarentena me había vuelto a Mendoza con el propósito de terminar la facultad y llevar a cabo unos emprendimientos que tenía en mente. De repente me llama un representante que necesitaban un apertura en la Lazio para esta temporada y de ser posible tenía que viajar a la otra semana. Hablé con mi círculo íntimo y tomé la decisión de tener esta experiencia.

-¿Cómo encontraste el nivel del rugby italiano?

-No te quiero mentir pero todavía no he podido jugar ningún partido. Este sábado jugaré mi primer partido pero prestando atención a mi equipo es un nivel parecido al de la URBA. El estilo de juego es distinto y hay veces que puede ser mas centrado en lo físico pero muy similar a varios equipos del Top 12.

-¿Cómo están viviendo la pandemia en Roma?

-La situación en Italia está bastante complicada con muchos casos positivos de covid por día. A las 18 se cierra el comercio y terminan todas las actividades y a las 22 tenés que estar en tu casa.

-¿Están jugando partidos?

-Por suerte el Top 10 de Italia no se ha suspendido y se juegan partidos, sí hay un estricto control protocolar y nos hacen hisopados todas las semanas. Si un equipo tiene 5 casos positivos se suspende su partido pero no se frena el campeonato.

-¿Qué sentiste al ver el triunfo de Los Pumas ante los All Blacks?

-Fue algo muy lindo de ver, no por formar parte de algunos seleccionados sino por el hecho de ser argentino, no solo ganaron sino que se impusieron ampliamente en el juego y demostraron de lo que es capaz el rugby argentino. La verdad que me puso muy contento.

Este sábado, a las 11 de nuestro país, Lazio iniciará su camino en el Top 10 italiano recibiendo a Mogliano, en un partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato, y allí hará su debut el mendocino Tomás Granella.