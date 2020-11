El futuro de Messi y la situación con Griezmann: Koeman habló de todo en Barcelona

Ronald Koeman, entrenador de Barcelona, habló en conferencia de prensa previa al duelo ante Atlético de Madrid y se mostró un poco enojado por las preguntas sobre el futuro de Lionel Messi en el club catalán, a quién se lo vinculó en el radar del Manchester City,

"No veo a Messi fuera del club y no contestaré más sobre estas cosas. Leo tiene un año más contrato. Ojalá su futuro esté aquí. No soy la persona que tiene que intentar que se quede. Aún es jugador del Barça y nadie puede decir qué pasará en el futuro", declaró Koeman.

Y agregó: "En primer lugar puedo entender que Leo estaba cabreado. Hay que respetar mucho más a la gente como Messi. Además, un viaje tan largo y luego preguntar cosas de Antoine es una falta de respeto".

En cuanto a las versiones que circulan sobre un supuesto conflicto entre la Pulga y Antoine Griezmann, el DT aclaró: "Puede ser una intención de crear polémica por parte de ustedes. Nunca he visto ningún problema entre los dos. Hay suficiente imágenes donde ellos trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Son chorradas y Griezmann lo dejó hace tres años".