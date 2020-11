Eduardo Coudet recibió un revés en la previa del partido en el Celta de Vigo

El entrenador argentino Eduardo "Chacho" Coudet no podrá ingresar al campo de juego mañana en su debut como director técnico del Celta de Vigo en la visita al Sevilla en la Liga española porque aún no concretó algunos trámites acreditando su experiencia previa.



Coudet, quien llegó al Celta tras rescindir su contrato con Internacional de Brasil, no puede todavía sentarse en el banco de suplentes del estadio Sánchez Pizjuan debido a que el Jira Panel de UEFA le exige unos trámites para acreditar su experiencia y tramitar su permiso que lo habilite como entrenador en España.





El Jira Panel es uno de los seis paneles o comisiones que forman parte de la UEFA, como los de Expertos Administrativos, Antidoping, Fútbol Base, Convención de Árbitros y Gestión y Construcción de Estadios.



Esas comisiones están compuestas por expertos en cada una de las disciplinas y se nombran cada cuatro años, indicó el diario deportivo español Marca.



Celta está trabajando contra reloj para que Coudet pueda tener su permiso para este fin de semana con la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol.



Coudet llega a Europa después de cinco años como DT en Argentina, México y Brasil, donde dirigió a Rosario Central, Tijuana, Racing e Internacional.



Celta visitará mañana a Sevilla desde las 14.30 de la Argentina, un difícil compromiso para un equipo que en nueve fechas sólo sumó siete puntos y esta a uno de la zona de descenso.