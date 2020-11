La palabra más buscada: el argentino que jugará en la NBA

El basquetbolista Leandro Bolmaro fue la noticia del día. El cordobés fue drafteado en el puesto 23 por los New Yorks Knicks y traspasado al instante a los Minnesota Timberwolves, por lo que nuevamente un argentino jugará en la NBA. Ante tal hecho, en TyC Sports hablaron con él y expresó la felicidad que tiene por semejante logro.

"Fue una noche única e increíble. Nunca me imaginé ni me planteé estar en un Draft. Es merecido por el sacrificio que hago en el día a día", sostuvo el jugador de Barcelona, al cual llegó en agosto de 2018 y viene de firmar una renovación de contrato hasta 2023.

Un sinsabor que le quedó al cordobés es haber sido drafteado, pero no poder compartirlo con su familia, la cual vive en Argentina y no ve desde la navidad pasada por la pandemia de coronavirus. "En este momento lo que mas extrañé es el abrazo de mi papá, mi mamá y mi hermana porque siempre me apoyaron y acompañaron para todos lados", aseguró.

El joven de 20 años, oriundo de Las Varillas, determinó continuar su carrera al menos un año más en el conjunto catalán para luego, quizás, arribar a Minnesota: "Me quedo en Barcelona hasta el final de temporada. Luego tomaré la decisión que más me convenga a mí y mi futuro".

Por último, se refirió a una charla que tuvo con el argentino Pablo Prigioni, quien es asistente del coach Minnesota, Ryan Saunders: "Hablé con él y me felicitó. Me dijo que estoy en buenas manos y que se va a armar un buen equipo".