El tuit lleno de felicidad de Leandro Bolmaro y el mensaje de Manu Ginóbili

El escolta cordobés Leandro Bolmaro expresó hoy su alegría por haber sido elegido para jugar en la NBA, a la que accedió esta madrugada luego de haber sido escogido en el pick número 23 por New York Knicks, franquicia que rápidamente lo traspasó a Minnesota Timberwolves, donde coincidirá con el argentino Pablo Prigioni, quien se desempeña como asistente técnico.



"Qué alegría dios mío..... Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso!!!", publicó Bolmaro, nacido hace 20 años en la ciudad cordobesa de Las Varillas, en su cuenta oficial de la red social Twitter.





El actual jugador del Barcelona, de España, noveno argentino que logró ser seleccionado por la NBA a través del "casting basquetbolístico" denominado draft, se sumó a otros ocho antecesores que llegaron a la liga más importante del planeta por esta vía, luego de Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Carlos Delfino, Hernán Montenegro, Marcelo Nicola, Jorge "Gigante" González (ya fallecido), Federico Kammerichs y Juan Pablo Vaulet, aunque únicamente los tres primeros tuvieron la oportunidad de jugar.

Una vez seleccionado, Bolmaro tiene un abanico de posibilidades, como seguir desarrollándose en Barcelona, donde tiene contrato hasta 2023, o también podría ir a Estados Unidos para ser cedido a Iowa Wolves, el equipo filial de Minnesota en la G-League (la Liga de Desarrollo), o sumarlo directamente para esta campaña de la NBA, aunque esto es improbable.



No obstante, en el momento que la franquicia decida incorporarlo, deberá abonarle a Barcelona una cláusula de rescisión estipulada en 900.000 dólares, suma que deberá ser completada por Bolmaro, ya que por reglamento los equipos NBA no pueden pagar más de 750.000 dólares.



El cordobés de Las Varillas, la misma ciudad en la que nació uno de los máximos exponentes de la "Generación Dorada" de Argentina, el pivote Fabricio Oberto, fue elegido por una franquicia que durante el draft canjeó al español Ricky Rubio, base campeón del mundo el año pasado con España, y que tiene al también cordobés de Río Tercero Pablo Prigioni como uno de los entrenadores asistentes de Ryan Saunders.



La elección de Bolmaro no pasó desapercibida para el mejor jugador argentino de la historia, el bahiense Emanuel Ginóbili, quien siguió con atención el draft y se expresó en las redes sociales



"Leandro Bolmaro a Minnesota Timberwolves!! Número 23 del draft. Gran momento para nuestro básquet !! Será dirigido por Prigioni y tenemos otro equipo que alentar!", publicó "Manu" en su cuenta de Twitter.