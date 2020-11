El nuevo Barcelona que diseña Koeman

Barcelona regresará del parate internacional de selecciones con el doble objetivo de recuperar el terreno perdido en la Liga, a nueve puntos de la Real Sociedad pero con dos partidos menos, y de terminar como líder de grupo en la Champions League. Hasta finales de año, en cinco semanas, con la Navidad de por medio, al equipo azulgrana le espera un apretado calendario de 10 partidos. El primero de ellos de aúpa ante el Atlético de Madrid. Un compromiso de alta exigencia que se asemeja a una primera final. No hay mucho margen para el error.

Ronald Koeman tendrá un retorno condicionado por la grave lesión de rodilla de Ansu Fati, el día del Betis en la última jornada liguera, y la más leve de Sergio Busquets por un golpe también en una rodilla con la selección española. Dos bajas de jugadores titulares que le obligará a idear un nuevo Barça para hacer frente al Atleti de Pablo Simeone.

Será, pues, la hora de Pjanic. El bosnio ha atravesado una lógica fase de adaptación y el técnico holandés no ha querido hasta ahora acelerar el proceso. En estos 10 primeros partidos oficiales, sólo le ha alineado de inicio con De Jong en el doble pivote en dos partidos de Champions League frente al Ferencvaros y la Juventus. Unos 242 minutos de un total de 900. También les puso en el once frente al Dinamo de Kiev, aunque el holandés jugó en aquella ocasión de central. Nunca han formando tándem en la Liga. Hasta ahora, la patente ha sido Busquets-De Jong. Koeman, que no cuenta con Aleñá y Riqui Puig, maneja una tercera opción con Sergi Roberto, pero el de Reus no ha actuado aún esta temporada en su demarcación natural.

El Barça entrenó ayer sin sus internacionales. Koeman va diseñando el equipo que jugará ante el Atlético.

Con Cou pero sin Araujo

En defensa, una única duda en el papel de Dest, si será o no titular en el lateral derecho. En los dos últimos partidos, frente al Dinamo y ante el Betis, Koeman le dejó en el banquillo recurriendo a Sergi Roberto.