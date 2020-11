El DT de Talleres cruzó a Carlos Tevez por la dura patada a Pochettino

Alexander Medina, criticó hoy a Carlos Tevez por la infracción desmedida al volante Tomás Pochettino del domingo pasado en la victoria de su equipo en La Bombonera por la Copa Liga Profesional 2020.

"No me gustó para nada la forma en la que fue Tevez. Iban tres segundos, no había ninguna necesidad de ir así", aseguró Medina en diálogo con radio Colonia. Tevez, quien en 2015 quebró al volante de Argentinos Juniors Ezequiel Ham, solo recibió la tarjeta amarilla del árbitro Germán Delfino quien luego expulsó al juvenil Agustín Obando y Carlos Izquierdoz.

"Hay situaciones que se pueden evitar y pueden haber hecho mucho daño. Creo que Tevez e Izquierdoz son dos jugadores de experiencia y podrían haberlo evitado", explicó Medina sobre el juego brusco de los futbolistas del último campeón.

Medina se sintió "reconfortado" por el triunfo de Talleres en La Bombonera: "son triunfos que marcan una línea, una forma de vivir el fútbol, de sentir y de jugar". Talleres, con el triunfo ante Boca, lidera la zona 4 de la Copa Liga Profesional 2020 y en la próximo lunes visitará a Newell's Old Boys.