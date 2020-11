Habló la mujer que rompió la relación de amistad entre Claudio Bravo y Arturo Vidal

Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, ha hablado por primera vez sobre el incidente que provocó el fin de la buena relación entre el portero y su compañero de selección Arturo Vidal.

Después de que Chile cayera eliminada del Mundial de Rusia Carla ‘estalló’ en las redes sociales: “La mayoría se peló el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y deje de andar llorando”.

Unas palabras que no sentaron nada bien en el vestuario de la selección. Arturo Vidal habló claro sobre el asunto: “Yo soy una persona real. Los códigos los conozco y respeto a mis compañeros. Cuando los triunfos están somos todos amigos, y cuando se pierde se pierde la amistad y lealtad. Eso es lo que no comparto. Últimamente hemos estado en la Selección, pero amigos no seremos nunca más. Pero compañeros y defender la Selección lo vamos a hacer con el máximo de nuestras fuerzas”.

Amigos no seremos nunca más

Ahora Carla ha hablado a través de Instagram: “Cuando uno tiene rabia, pena y pasa cosas personales decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensado un poco más y no haberlo escrito porque si iba a perjudicar a Claudio no debí haber escrito nada. Ya está hecho y nada. A dar vuelta la página porque ha pasado bastante tiempo”.

Debí haberlo pensado un poco más y no haberlo escrito

“Nunca más escribo, de los errores se aprende. Está aprendida la lección. No sé si era mentira o no, pero no me correspondía a mí haberlo hablado. No debí haber hablado nada esa vez. Es un tema superado”, sentenció.