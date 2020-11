Video: la conversación de Pablo Matera con el árbitro que sorprendió a más de uno

Pablo Matera, capitán y uno de los jugadores clave del seleccionado argentino de rugby, fue protagonista de uno de los momentos más intensos del encuentro que terminó en triunfo histórico de Los Pumas ante los All Blacks en el Tres Naciones.

Corrían sólo tres minutos del duelo cuando se produjo una pelea en el campo de juego. Shannon Frizell, ala de los neozelandeses, reaccionó de mala manera después de una acción del argentino Kremer. En pleno tumulto, mientras volaban algunos manotazos de jugadores de ambos planteles, apareció el capitán del seleccionado albiceleste, Pablo Matera, para ponerse al frente de la situación y defender a sus compañeros.

uD83DuDD34 El capitán del seleccionado argentino de rugby, Pablo Matera, le responde al árbitro en medio del test match. "He visto a un jugador golpeándole en la cara a uno de mis hombres. Eso no es respeto. Estoy jugando para mi país (señalándose el escudo)". ¡EMOCIONANTE! pic.twitter.com/cwBXNqx93D — CPB NOTICIAS (@CPB_Noticias) November 14, 2020

Una vez que se calmó el cruce, el árbitro australiano Angus Gardner llamó al propio Matera y al otro número 6 de Nueva Zelanda, Frizell, para hablar sobre lo ocurrido en el inicio de la tercera fecha del renovado Tres Naciones que se disputa en Australia.

¡Palabra de capitán! @PablitoMatera tuvo una interesante charla con el árbitro y mostró sus credenciales de liderazgo. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC4C#PUMASxESPN pic.twitter.com/H37t9OlO1U — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 14, 2020

“Se estuvieron empujando uno al otro, por favor basta”, fue lo primero que mencionó el juez del encuentro. Acto seguido, Gardner se quedó con el líder argentino y le dijo: “Pablo, vos sos el capitán de tu equipo. Necesito ver tu liderazgo y no lo mostrás empujando a los jugadores”. Sin vacilar, Matera le ofreció una contundente respuesta después de protagonizar el intenso cruce.

“No puedo no ver que él le pegó a uno de mi equipo. Eso no es respeto. Yo juego por mi país y eso no es respeto”, contestó el jugador. Después de darle su explicación al árbitro, el referí local volvió a apuntarle el mismo mensaje. “Pero no podés involucrarte siendo el capitán, necesito liderazgo”, a lo que el capitán argentino asintió con la cabeza.