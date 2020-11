El por qué de un triunfo de Los Pumas que quedará grabado para siempre

Desde que veo rugby, cada vez que Los Pumas están por jugar con los All Blacks digo: "¿Será hoy el día del triunfo?". Y la verdad que cuando lo decía públicamente, me decían: "Ingenuo, hoy nos comemos 50 puntos". Pero gracias al cielo, el tan ansiado día llegó: si, fue el sábado 14 de noviembre de 2020 y el seleccionado argentino de rugby venció a Nueva Zelanda 25 a 15 por el Tres Naciones y de esta manera quedaron en la historia grande del rugby argentino.

Teniendo 12 años, recuerdo el empate en 21 tantos con todos los puntos hechos por el gran Hugo Porta en cancha de Ferro. Ese día, el triunfo se escapó por muy poco, ya que si el Flaco Ure, el octavo del equipo argentino, no se levantaba del scrum seguramente el try o el try penal hubiera llegado y el consecuente triunfo. Pero no pudo ser. Este cronista había estado en cancha de Ferro una semana antes cuando por varios minutos Los Pumas fueron ganando pero finalmente no se pudo dar.

Y así pasaron varios encuentros, algunos con resultados mas ajustados y otros en donde los de negro resultaban imparables para los argentinos. Pero volvamos a este hecho histórico y a lo grandioso que resulta este triunfo ya que se le ganó a los mejores del mundo, jugando mejor, sacándoles 10 puntos de diferencia - fueron sobre el final ya que por varios minutos se les llevó 15 puntos- y sobre todo porque el último encuentro oficial de Los Pumas había sido hace 13 meses en el fatídico Mundial de Japón 2019.

Este grupo soportó no solo la pandemia, la cuarentena, entrenar en hoteles. Y sobre todo se convenció de que se podía ser mejor o jugar mejor que el rival que tenían enfrente. Las ganas acumuladas la transformaron en pasión, intensidad y garra para jugar los 80 minutos del partido.

Hoy, todos Los Pumas estuvieron muy firmes, sólidos en el juego y sobre todo en defensa, con su capitán Pablo Matera como emblema de hidalguía, coraje, empuje. Al tercera línea se le sumaron el hoocker Montoya, Petti, Kremmer, Cubelli y el debutante centro de 20 años Santiago Chocobares, que demostró que puede vestir tranquilamente la camiseta argentina.

Un párrafo aparte es para el apertura Nicolás Sánchez, autor de todos los tantos del seleccionado. No solo con su puntería sino que armó una jugada exquisita y terminó apoyando el único try del ganador.

El tucumano Nº 10 superó el récord de Hugo Porta, autor de los 21 tantos que metió en el empate ante los All Blacks en 1985 ya que los 25 tantos fueron todos de su autoría.

Fue la gran revancha del apertura que no había sido titular en el Mundial pasado. Fue muy gratificante verlo en la pantalla cuando le dijo a un compañero luego del partido: "Por fin ganamos". Y también escucharlo decir que pensaba hace unos meses que su carrera en Los Pumas había terminado y ahora volver con esta actuación y triunfo.

Fue tan raro el año 2020 con esta pandemia que faltaba esto: el primer triunfo ante Nueva Zelanda. Ojalá que sea el comienzo de varios triunfos para estos Pumas que dejaron de soñar e hicieron realidad el deseo de muchas generaciones de argentinos.