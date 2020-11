¿Qué le pasa al Morro? José Mansur reveló el verdadero motivo de su ausencia

Para muchos fue una sorpresa, para otros no tanto. Santiago García no concentró para el partido de mañana con River y hay una explicación. Durante la semana estuvo ausente en un par de entrenamientos y esa situación alertó a los hinchas, teniendo en cuenta que se habló una posible salida.

Sin embargo, José Mansur habló del Morro y reveló algunos de los motivos de su ausencia: "Hay que poner en contexto la realidad y que la gente entienda lo que pasa. Acá no hay un tema dirigencial, ni técnico. Tiene un problema personal que requiere viajar a su país y no diré el tema. Si lo quiere decir que lo diga él. Pero él le dijo al DT que no está en condiciones".

Noticias Relacionadas Se confirmó el rumor y Godoy Cruz tendrá una ausencia que hace mucho ruido

"No estoy enojado, simplemente es difícil decir la verdad y lo estoy haciendo. La dirigencia lo liberó para que pueda irse, pero si se quiere quedar tendrá que ponerse a la altura físicamente, como cualquier jugador profesional. Y cuando sos ídolo, tenés que dar el ejemplo", cerró José Mansur.

José Mansur y el Morro.

El DT también se refirió al inconveniente del uruguayo y fue claro: "Está con algunos temas personales. Me pidió algunos días para tratar de acomodarlo, ojalá pueda solucionarlo, es muy importante para nosotros en el día a día".