Chilavert bancó a Romero, apuntó contra Maradona y la ligó Tevez

José Luis Chilavert se refirió a la polémica intervención de Ángel Romero que en una acción violenta le provocó una fractura de apófisis transversas de columna vertebral a Exequiel Palacios, que deberá permanecer al margen de la actividad por espacio de tres meses aproximadamente.

"Cuando la gente me insultaba yo me agrandaba más, siempre insultan a los mejores, no a los mediocres, ese fue el mensaje que le di a Ángel Romero"



uD83CuDDF5uD83CuDDFE @JoseLChilavert_ en comunicación con @DeportesUno650 destacó que la selección recuperó la agresividad en la marca.#UNO650uD83DuDCFB pic.twitter.com/RywXardsLT — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) November 13, 2020

"Ángel Romero no se debe preocupar de lo que dicen en Argentina, él debe seguir haciendo lo suyo. Cuando los perros ladran es por algo", dijo el histórico guardametas guaraní. "Le cayeron muy duro (en Argentina) a Ángel Romero, él no tuvo la intención de lastimar, no lo veo y además estando suspendido en el aire ya no lo puede esquivar", justificó Chilavert.

En diálogo con el programa radial ‘Deportes Uno 650’, metió una daga, fiel a su estilo, respecto de la manera de interpretar las cosas que tiene el ciudadano futbolero argentino: "Los argentinos se rasgan las vestiduras por lo de Romero pero celebran el gol antideportivo de Maradona con la mano, se ríen cuando Ruggeri quiso romperme, y no dicen nada de Carlos Tévez que quebró al jugador de Argentinos Juniors (por Ezequiel Ham)".

Chilavert se animó, además, a otorgarle un consejo al mediapunta del ‘Ciclón’, de quien dijo: "Es lógico que lo insulten a Romero. Los insultos son para los mejores, no para los mediocres".