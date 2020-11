Un ex Barcelona reveló desconocidos detalles de la relación entre Messi y Griezmann

Mucho se ha hablado de la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, tanto dentro como fuera del campo de juego, desde la llegada del francés al Barcelona. El exrepresentante del delantero galo tiró leña al fuego asegurando que la Pulga "no vio con buenos ojos la llegada de Antoine", pero quien salió a hablar ahora con respecto a este vínculo es Ivan Rakitic.

El actual jugador del Sevila, quien conoce de primera mano a ambos jugadores, ya que hace algunos meses era su compañero en el Blaugrana, dio cuenta de lo que observaba en el día a día y afirmó: "Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé".

Noticias Relacionadas Barcelona: la insólita acusación de un tío de Griezmann a Lionel Messi

Asimismo, adentrándose aún más en los pormenores de la relación Messi-Griezmann, el volante contó que "los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario", dando a entender que lejos se está de un conflicto y que, por el contrario, se respira un aire positivo puertas adentro.

Si bien la conexión en la cancha aún dista de la ideal, progresivamente se van encontrando cada vez más y, en ese sentido, Rakitic concluyó: "Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor". (TyC Sports)