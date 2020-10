Un club extranjero, decidido a arruinarle los planes a Miguel Ángel Russo y a Boca

Damián Batallini es el elegido por Miguel Ángel Russo para que asuma el rol que venía cumpliendo Sebastián Villa, quien por decisión del club no jugará mientras no esté resuelta su situación judicial, y las negociaciones entre Boca y Argentinos por el futbolista sigue sumando capítulos, esta vez, uno que no cayó para nada bien en La Ribera.

A comienzos de la semana parecía un hecho que el delantero se iba a convertir en refuerzo del Xeneize, pero el miércoles luego del amistoso entre ambos en Ezeiza las cosas se enfriaron y hoy apareció un club decidido a arruinarle los planes a Boca.

Es que el Atlético de San Luis envió una oferta formal al Bicho de La Paternal para hacerse de los servicios del futbolista. Según el diario Olé, lo que ofrece el conjunto mexicano, último en la Liga MX, es más que tentador.

La propuesta es por un préstamo con opción de compra obligatoria de 1.500.000 dólares limpios para Argentinos por el 50% del pase. Como el libro de pases en México ya está cerrado, el delantero se quedaría en el Bicho hasta diciembre.

De todas maneras, en La Paternal no dan por cerradas las negociaciones con Boca y esperan una nueva oferta del Xeneize para llegar a un acuerdo. Lo que sigue jugando a favor del equipo de Miguel Ángel Russo, es que el futbolista tiene muchas ganas de vestir la azul y amarilla.