Nadia Podoroska habló tras su histórico paso por Roland Garros, ¿qué dijo?

Sin dudas, su participación en Roland Garros marcará un quiebre en su carrera deportiva. Nadia Podoroska no pudo cumplir el sueño de jugar la final del certamen francés pero la derrota no empañará lo realizado. Es por eso que, al hablar sobre lo ocurrido, la rosarina aseguró que trabajará mucho más para mantenerse entre las mejores.

"Acabo de llegar al alto nivel, creo que tengo nivel suficiente para mantenerme acá, no creo que sea casualidad que esté aquí, con mi equipo venimos haciendo un trabajo importante. Creo que esto se puede sostener, pero no sé hasta dónde puedo llegar", dijo, y agregó: "El resultado de hoy no va cambiar nada".

"Casi todo va a ser igual, mis entrenamientos, mis ganas de mejorar. Sí va a cambiar mi ranking y gracias a eso entraré mejor a los torneos, voy a estar un poco más holgada de dinero para poder elegir donde jugar, pero mi vida va a ser básicamente la misma", expresó con una sonrisa.

Del partido, analizó: "No hice el mejor partido, ella (Iga Swiatek) estuvo muy bien y yo no estuve cómoda, no me dejó jugar bien. Se me escaparon algunas oportunidades para estar mas cerca en el marcador, pero la realidad es que ella hizo un gran partido y yo no".

Su enorme actuación, generó una importante revolución en el país y Podoroska indicó que para que avance la disciplina, sobre todo el femenino, hacen falta más torneos. "Lo que más hace falta en la región son los torneos, tener oportunidades para insertarse en el nivel, poder tener en el año competencia, para que cuando vengamos a Europa no sea tan nuevo, tan diferente. Es mucho el costo que tiene hacer torneos, pero creo que sería la mejor manera de avanzar", finalizó.