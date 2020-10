Palabra autorizada: los consejos de Sabatini para Podoroska y Schwartzman

La mejor tenista argentina de la historia Gabriela Sabatini, aseguró hoy que la actuación de Nadia Podoroska en Roland Garros le dará "un empujón impresionante" al tenis femenino y elogió tanto a la rosarina como a Diego Schwartzman, también semifinalista en París.

"Lo de Nadia le va a dar un empujón impresionante al tenis femenino. Hay que hacer todo un trabajo y la Asociación de tenis se está dedicando mucho. Lo bueno es empezar. Quizás las chicas es más difícil que viajen solas y los padres prefieren que hagan un deporte de equipo", declaró Sabatini en diálogo con Radio Mitre.

Gaby Sabatini, ex número 3 de la WTA, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y campeona del US Open 1990, entre otros logros, contó que conoció a Podoroska en febrero de este año, en el Buenos Aires Lawn Tennis. "Me encanta su forma de ser. Es muy respetuosa y humilde, siempre para adelante".

"Tiene que seguir jugando de la misma manera y tratar de aplicar con su entrenador la estrategia de pensar qué tiene que hacer. No va a ser fácil. Le tengo mucha confianza. Tiene que seguir con esa misma cabeza y apoyarse en eso", consideró la extenista, que sigue todos los partidos de los argentinos en Roland Garros y los alienta desde las redes sociales.

En tanto, sobre el "Peque" Schwartzman, que enfrentará al 12 veces campeón Rafael Nadal por una de las semifinales del Abierto francés, Sabatini afirmó: “A Diego le tengo mucha fe. Está con mucha confianza y tiene un juego sólido. Ganarle a Rafa Nadal en Roma le da un plus a Diego. Jugar el viernes lo va a ayudar muchísimo. Le tengo mucha fe. Lo que hizo en Roma, de moverlo y aplicar ese juego sólido. O ese revés paralelo, que me gustaría verlo más de lo que se ve. Creo que lo puede sorprender”



"La cabeza que tiene Diego es increíble. Admiro su cabeza ganadora. Hoy está jugando un tenis maravilloso, con una solidez como nunca antes", concluyó Gaby.