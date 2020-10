Los mensajes de aliento a Griezmann en su momento más difícil en el Barcelona

El entrenador Ronald Koeman criticó a Antoine Griezmann por sus últimos rendimientos en el Barcelona y desde el entorno del futbolista salieron a bancarlo. Es que el francés sigue sin explotar para brillar como lo hizo en el Atlético de Madrid y las decisiones del DT holandés no parecen ayudarlo.

Luego del partido con el Sevilla, Koeman explicó por qué sacó a Griezmann y dijo que "ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas". Tras esas declaraciones, desde el entorno del jugador le pidieron al Barcelona "respeto y cariño" para con él, según reveló Mundo Deportivo.

Didier Deschamps, DT de la Selección francesa, fue uno de los que habló públicamente al respecto: "Antoine Griezmann se utiliza en un sistema determinado, en otra posición en el lado derecho. Es lo que puedo decir y eso no va en contra de Ronald Koeman porque Antoine le dijo que no entendía por qué no jugaba en posición de rombo”.

"Conozco bien a Antoine Griezmann y he tenido que utilizarlo por un lado. Puede hacerlo porque es generoso, pero donde es más influyente para su equipo es en el corazón del juego y cuando puede aportar combinaciones", agregó Deschamps, quien además explicó que el delantero "no tiene la capacidad de otros jugadores en un extremo. Es sutil en los movimientos pero sobre todo necesita tocar mucho la pelota. La nueva temporada acaba de comenzar, pero el posicionamiento de Antoine Griezmann sigue moviéndose".

Finalmente, el que tomó la palabra fue el centroatacante de la Selección francesa Olivier Giroud: "Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. Lo entiendo perfectamente. La adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y juegas un poco en la misma posición que él", dijo en diálogo con RMC Sports.

Para finalizar, Giroud consideró que "puede llevar más tiempo de lo habitual, pero estoy seguro de que lo logrará. No me preocupo por él, hay mucho talento en este equipo. Solo hay que encontrar la fórmula mágica. Es un gran desafío pero él es capaz de afrontarlo. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno".