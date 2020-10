En el final de la jornada, la gran noticia que recibió Gallardo y todo River

El plantel de River que conduce Marcelo Gallardo volvió a realizarse hisopados esta mañana en el River Camp, de cara al amistoso que va a disputar el viernes ante Newell’s a modo de preparación para el reinicio de la Copa Libertadores, y todos esos testeos arrojaron resultados negativos.



Los testeos de PCR para determinar si había contagios en el plantel "millonario" se realizaron antes del entrenamiento de la mañana.

?? [Parte médico] Todos los testeos PCR realizados esta mañana al plantel y cuerpo técnico arrojaron resultado negativo. pic.twitter.com/CeCFBY23tA — River Plate (@RiverPlate) October 7, 2020





Desde el regreso a los entrenamientos habían registrado resultados positivos en coronavirus el arquero Ezequiel Centurión en el primero de los testeos, luego Adrián Olivera, entrenador de arqueros, y finalmente el lateral Milton Casco.



Mientras tanto los trabajos del equipo consistieron en tareas físicas y aeróbicas en primera instancia y luego ejercicios de definición y técnicos-tácticos con pelota en espacios reducidos.



El plantel trabaja con varias ausencias por las convocatorias a las diversas selecciones tales son los casos de Franco Armani y Gonzalo Montiel en Argentina, Robert Rojas en Paraguay, Paulo Díaz en Chile y Nicolás de la Cruz en Uruguay.



Además se cerró la salida de Lucas Martínez Quarta, vendido a Fiorentina el lunes en 15,5 millones de dólares y que también está en la selección, por lo que Gallardo no podrá trabajar con los posibles reemplazantes.



Así, en el amistoso ante Newell’s, para acompañar a Javier Pinola tendrá que elegir entre el juvenil Augusto Aguirre y Franco Zuculini. quien está entrenando como zaguero, ya que de volante central tiene poco lugar.



En la rutina de esta mañana volvió a trabajar diferenciado el lateral izquierdo Fabricio Angileri, quien sufrió una distensión muscular en el isquiotibial derecho en el amistoso ante San Lorenzo el sábado.



Lo mismo que el colombiano Jorge Carrascal, que se mueve casi sin molestias por un esguince leve de rodilla derecha que no lo dejó estar presente en el banco de suplentes y sumar minutos ante San Pablo.



Ambos jugadores, por el tiempo de recuperación que necesitan, no van a tener problemas para ser tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo cuando se concentren para jugar ante la Liga de Quito el 20 de octubre.



River tiene este partido, a jugarse en cancha de Independiente, como objetivo inmediato que le permita con un triunfo alcanzar el primer lugar del grupo y enfrentar por sorteo en octavos de final a un equipo que clasifique segundo en su grupo.