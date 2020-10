Los Pumas: las estadísticas de un nuevo plantel y los ausentes

El sábado 7 de noviembre Los Pumas debutarán en una nueva edición del Rugby Championship que se disputará por primera vez en un solo país: Australia. El primer rival será nada menos que el campeón del mundo, Sudáfrica.

Los convocados son 45 jugadores y los mismos estarán disponibles para todo el certamen que durará un poco más de un mes. Los Pumas vuelven a juntarse luego de casi un año y haber sufrido la eliminación en primera ronda del último mundial disputado en Japón.

Los ausentes que estuvieron en septiembre de 2019 y ahora no estarán en el torneo son: Agustín Creevy- ausente porque aparentemente quieren probar a gente más jóven y el tendría compromisos asumidos con su equipo London Irish, Juan Figallo- retirado del seleccionado, Tomás Lavanini- operado de un tobillo, Juan Leguizamón-retirado de Los Pumas, Lucas Mensa- no convocado, Matías Moroni- rotura de ligamentos cruzados de rodilla, Javier Ortega Desio- tuvo Covid-19 y fue convocado para Argentina XV, Joaquín Tuculet- no renovó su vínculo con la UAR y Bernjamín Urdapilleta- no convocado, aparentemente no llegaría por edad al próximo Mundial.

Por su parte, los jugadores que podrían debutar con la celeste y blanca son once: Albornoz, Calas, Calles, Cinti, Fernández Criado, J.L.González, J.M González, Grondona, Oviedo, Paulos y Wegryn.

Los tryman del plantel son Juan Imhoff 16 tries, Ramiro Moyano 15, Santiago Cordero 13, Tomás Cubelli y Nico Sánchez 12.

Entre los que más disputaron test- match son Nicolás Sánchez (80 partidos), Tomás Cubelli (75 partidos) y Pablo Matera (66).

En otra estadísticas encontramos los jugadores tienen sus raíces en las uniones provinciales, por lo tanto hay 25 de la URBA, 6 de Córdoba, y Tucumán, 4 de Rosario, 2 de Mendoza y 2 de Santiago Del Estero.

Con respecto a los clubes de orígen: Duendes de Rosario tiene 4 rugbiers, Atlético del Rosario, Belgrano, Córdoba Athletic e Hindú tienen 3, La Plata, La Tablada, Los Matreros, Regatas, San Luis, Santiago Lawn Tennis, Tucumán L.T, Tucumán Rugby 2 y Alumni, Champagnat, CUBA, Huirapuca, Jockey de Cba, Liceo Naval, Lince, Los Tordos, Marista, Newman, Olivos, Pucará y Sic, 1 cada uno.