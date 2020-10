Alerta en Los Pumas: Juan Imhoff contrajo coronavirus

View this post on Instagram

Despuu00e9s de 7 meses de tomar todas las precauciones recomendadas, cuidarnos, cuidar a nuestro entorno, usar mu00e1scara, alcohol en gel, distancia social y todo lo que estuvo a nuestro alcance, contragimos el ud83eudda0 Covid-19. Hace 9 du00edas comenzamos con los primeros su00edntomas y 2 du00edas despuu00e9s los resultados del test nos dieron a Juan y a mi positivos ud83dude11ud83dude16 dolor de cabeza, dolor corporal, tos, fiebre, pu00e9rdida del gusto y del olfato... sensaciu00f3n horrible los primeros du00edas que con el paso del tiempo y muchos cuidados, descanso, hidrataciu00f3n, buena alimentaciu00f3n a base de frutas y verduras como nos dijo el doc, fueron desapareciendo. Hoy ya pasamos el peru00edodo de contagio y nos sentimos muy bien solo persisten la pu00e9rdida de estos sentidos que uno no valora mientras los tiene ud83dude0bud83dudc45ud83dudc43ud83cudffc Por suerte fue una semana de buenas noticias, materias promocionadas y avance de la tesis ud83eudd13 Ahora volvemos al ruedo con todooooooo Quiu00e9n nos para @imhoffjuan_ ???