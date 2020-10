Se fue de River y dejó unas emotivas palabras

Lucas Martínez Quarta ya es oficialmente jugador de la Fiorentina y, tras haberse sumado a la Selección Argentina para el arranque de las Eliminatorias, el defensor se tomó un tiempo para escribir un sentido mensaje de despedida para River, tras haber pasado allí los últimos ocho años de su vida.

"Llegó el día que nunca imaginé que llegaría, que por más que lo anhelaba, no me imaginaba. No me imaginaba después de tantos años en River tener que despedirme de esta familia. Porque es lo que es, una familia, no solo por la gente que acompaña siempre, que me brindó su cariño tanto en las buenas como en las malas, que me bancó en uno de los momentos más difíciles, que pasara lo que pasara estaba ahí ahí, una gran familia que estaba ahí afuera aguantando", escribió Martínez Quarta en el comienzo de su texto compartido a través de las redes sociales.

Y siguió: "Y estaba la familia puertas adentro, EL GRUPO... Esa familia que estaba siempre, que siempre salió adelante ante cualquier adversidad. Esa familia que uno sabe que pase lo que pase va a estar ahí apoyándote. En la que ibas a entrenar y sabías que la ibas a pasar bien, te ibas a reír. En la que había semanas que que estábamos más en la concentración que en nuestras casas, que disfrutábamos cada momento como si fuera el último y se pasó tan rápido...".