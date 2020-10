La inesperada decisión que tomó la mujer que denunció por violación a Cristiano Ronaldo

El 27 de septiembre de 2018, Kathryn Mayorga demandó a Cristiano Ronaldo porque supuestamente la había abusado sexualmente, casi una década atrás, y luego forzado a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de USD 375.000. En mayo de 2019, ella misma retiró la denuncia y en julio la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, dio por finalizado el proceso.

Sin embargo, según informa el sitio The Mirror, informado que la exmodelo se someterá a un examen para valorar su capacidad mental y determinar si entendió los términos de la compensación económica. El dinero formaba parte de un acuerdo de confidencialidad firmado en 2010 con el fin de que la acusación no saliera a la luz. En dicho documento el futbolista también reiteraba que no era una admisión de culpa.

Tras un fallo emitido la semana pasada por la jueza de distrito estadounidense Jennifer Dorsey, la denunciante comparecerá ante un tribunal de Las Vegas. Esto podría traer conflictos para Cristiano Ronaldo, quien había dejado atrás este episodio y ahora podría tener que enfrentarse nuevamente a los tribunales, si la Justicia así lo entiende.

Cristiano y Kathryn Mayorga.

Kathryn Mayorga aseguró que Ronaldo la violó en el hotel en Las Vegas en junio de 2009. El jugador decidió asistir al sector Vip de Rain, una discoteca del Casino Palms Restors, y en ese lugar conoció a la mujer. La fiesta se trasladó a la suite del ex jugador del Manchester United y fue allí cuando la llevó a otra habitación en donde la morena de ojos verdes acusó el abuso.