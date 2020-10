Peligra la presencia de Paulo Dybala en las Eliminatorias, ¿qué pasó?

La presencia de Paulo Dybala en el plantel argentino que disputará las dos primeros fechas de la Eliminatoria Sudamericanas camino a Qatar 2022, ante Ecuador y Bolivia es toda una incógnita. El delantero de la Juventus iba a viajar este lunes a Madrid, donde se encontraría con Leo Messi y el resto de los compañeros que viajarán en el charter, pero es posible que deba permanecer en Italia.

La causa por la que Dybala no podría sumarse tiene que ver con que a menos de un día del viaje, no obtuvo el permiso sanitario de las autoridades de salud del país para poder salir, habida cuenta de que actualmente hay varios casos sospechosos de coronavirus entre jugadores de la Juventus, y por ello le informaron al club que todos debían permanecer juntos mínimo hasta el jueves 8 de octubre, día en el que Argentina debuta contra Ecuador.

En las próximas horas se conocerá si finalmente el delantero logra la autorización, en una situación que no solo le afecta a él, también a Cristiano Ronaldo, que debe jugar con Portugal, y a Rodrigo Bentancur, quien debe sumarse el plantel de Uruguay, por lo que se vive una noche turbulenta en Italia.

El primer síntoma de que algo no andaba bien en el mundo 'bianconero' se dio precisamente este domingo cuando, Napoli, rival de turno de la Juventus, decidió no viajar y por ende no presentarse a jugar en el partido por la cuarta fecha de la Serie A, dado que en el plantel napolitano hay dos jugadores contagiados, y según se dijo, sabían que había casos sospechosos en Juventus. (Marca)