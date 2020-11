El lamento con tono a crítica de Koeman contra los delanteros del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, reconoció tras el empate de su equipo ante el Alavés que la primera parte fue “complicada” porque los albiazules cerraron “muy bien los espacios”, aunque señaló que a pesar de no tener un buen ritmo con el balón tuvieron oportunidad de marcar.

"No estuve contento con la primera parte, tuvimos algunas amarillas. Hice los tres cambios porque no estaba contento. En la segunda parte estuvimos mejor con muchas ocasiones de marcar, pero no hemos estado muy acertados ni ahora ni contra la Juventus", expresó al finalizar el juego.

En la misma línea, apuntó contra Messi y compañía: "No es tema de actitud, ni de concentración, pero sí de hacer más goles delante de la meta rival. Ya fue nuestro problema contra la Juventus. Regalamos el primer gol al Alavés. No se puede aceptar que fallemos tanto".

"No sé si se trata de justicia o no. Siempre es difícil, pero la segunda parte tuvimos un ritmo más alto, lo mismo que ante la Juventus, pero necesitamos marcar más goles. No se trata del carácter, sino del rendimiento. No es suficiente. Si creas muchas oportunidades y solo marcas uno, eso no es bueno", cerró molesto.