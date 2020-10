D'Onofrio le declara la "guerra" a Tinelli: la dura respuesta de River a la Liga Profesional

River no se quedó callado y redobló la apuesta tras recibir la notificación de la Liga Profesional quien no le permite jugar en el River Camp. A cada punto expresado por el ente organizador del campeonato local, el Millonario agregó sus argumentos para considerar que puede ser local allí y dejó en claro que si no se juega en Ezeiza, no habrá partido.

Comunicado oficial: Respuesta de River Plate a la resolución de la Liga Profesional de Fútbol ?? https://t.co/DYDHu3cdVz pic.twitter.com/cq1N4BDPbT — River Plate (@RiverPlate) October 31, 2020

La nota afirma que River considera que la Asociación del Fútbol Argentino debe ser la encargada de resolver el conflicto. En ese sentido, el presidente Claudio Tapia se mostró conforme con lo visto en su visita a River Camp del jueves pasado y aseguró que la localía allí era posible. Sin embargo, el ente que conduce Marcelo Tinelli no dio el brazo el torcer y la polémica parece no tener fin.

Además, el Millonario asegura que los tiempos empleados le imposibilitan poder cumplir con el pedido de elegir otro estadio para las 20 de este sábado, ya que la nota de la LPF llegó a las 13 al club, siete horas antes del límite. Banfield, su rival, le ofreció jugar en su estadio pero la respuesta de D'Onofrio fue negativa. ¿Cómo terminará la historia?

El comunicado