Argentina, la pandemia, Messi y Bartomeu: la palabra de Maradona en su cumpleaños

En el día de su cumpleaños número 60, Diego Maradona brindó una interesante entrevista en la que habló de su vida, de los deportistas argentinos, de la pandemia y del conflicto entre Lionel Messi y Josep María Bartomeu en el Barcelona, club en el que él también jugó y no la pasó muy bien.

En diálogo con el diario Clarín, el 10 aseguró que "fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota, pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz".

A la hora de responder qué deseos pediría a la hora de soplar las velitas, el 10 no dudó en pensar en los demás, algo que lo caracterizó toda su vida. "Que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro Presidente va a poder sacarnos de este momento. Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país".

Por otra parte, Maradona se refirió a esa particular característica de los deportistas argentinos que hacen lo que sea por defender los colores de Argentina. "Nosotros nos vamos muy temprano del país, vivimos mucho tiempo afuera y se extraña mucho. Por eso cuando te llama una Selección venís así sea nadando. Porque es sentirte otra vez en tu país, es defender la bandera y eso nos hace distintos", explicó, y aseguró que lo emociona todo del deporte argentino y por eso siempre "sigo a cualquier argentino donde esté".

Para finalizar, Maradona se refirió al conflicto Lionel Messi-Josep María Bartomeu que casi termina con la Pulga afuera del Barcelona. "Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice".